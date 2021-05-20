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Родители убили и расчленили отказывавшегося жениться режиссера

Новости
    20.05.2021, 14:49
Текст:   Олег Усков

В Иране погиб 47-летний режиссер Бабак Кхоррамдин. Как уточнено Daily Mail, мужчину убили собственные родные в ходе ссоры из-за того, что тот категорически отказывался жениться.

Далее семья расчленила труп Бабака. Страшная находка была обнаружена 16 мая.

В ходе допроса отец жертвы во всем признался, в деталях описав процесс злодеяния. Кроме того, арестована и мать режиссера, сообщается со ссылкой на главу Тегеранского уголовного суда.

Кхоррамдин закончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году, после чего изучал кинематограф в Лондоне. На счету покойного несколько короткометражных фильмов, снятых в Великобритании. Далее несчастный вернулся на родину - чтобы заняться преподаванием киномастерства.

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