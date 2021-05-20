Родители убили и расчленили отказывавшегося жениться режиссера

В Иране погиб 47-летний режиссер Бабак Кхоррамдин. Как уточнено Daily Mail, мужчину убили собственные родные в ходе ссоры из-за того, что тот категорически отказывался жениться.

Далее семья расчленила труп Бабака. Страшная находка была обнаружена 16 мая.

В ходе допроса отец жертвы во всем признался, в деталях описав процесс злодеяния. Кроме того, арестована и мать режиссера, сообщается со ссылкой на главу Тегеранского уголовного суда.

Famous Iranian filmmaker Babak Khoramdin has been drugged and chopped off to pieces by his old father&mother. Father according to #Sharialaw will get 10 years for the act, mother 15 years for assisting because she is a woman! You gotta love Sharia laws! pic.twitter.com/qkyvKGLDRQ — mina bai (@bai_mina) May 18, 2021

Кхоррамдин закончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году, после чего изучал кинематограф в Лондоне. На счету покойного несколько короткометражных фильмов, снятых в Великобритании. Далее несчастный вернулся на родину - чтобы заняться преподаванием киномастерства.