САУ на шасси почти забытого танка будут громить террористов в Африке

Для борьбы с террористами нигерийская армия намерена задействовать свои самые мощные самоходные артиллерийские установки. Речь идет о 155-мм Palmaria итальянского производства, которые были поставлены в 80-е годы.

Они выполнены на шасси изготовленного компанией Oto Melara и почти забытого в настоящее время основного боевого танка OF-40.

Интересно, что, если самих танков было построено всего 36, и их закупили только Объединенные Арабские Эмираты (сняты с вооружения), то САУ - уже 187 единиц. Причем Нигерия приобрела только 39 машин, остальные ушли в Ливию, где воюют до сих пор.

Всего Каддафи планировал получить 251 самоходку, но из-за санкций поставки были прекращены.

Palmaria, даже несмотря на свой почти 40-летний возраст, выглядит вполне достойно. Например, она может поражать цели осколочно-фугасным снарядом на дистанции до 24000 метров, при применении активно-реактивных боеприпасов дальность возрастает до 30000 метров.

Скорострельность - 9 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 выстрелов.

На башне установлен 7,62-мм зенитный пулемет. Мощность немецкого двигателя - 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч.

Интересно, что САУ может не только преодолевать броды глубиной до 1,2 метра, но и при использовании оборудования для подводного вождения форсировать реки глубиной 4 м.

Запас хода - 500 км. Боевая масса - 46000 кг. Экипаж - 5 человек.