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20.05.2021,  
09:47
Текст:  Антон Валагин

Ударные вертолеты Ка-52М пойдут на экспорт

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Россия планирует вывести на международный рынок модернизированную версию разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор".

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новост
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- Мы и наши иностранные партнеры ожидаем в ближайшем будущем выхода на иностранный рынок модернизированной версии вертолета Ка-52, над которой ведется работа в "Вертолетах России", - в преддверии выставки HeliRussia рассказал радио Sputnik глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин уверен, что это предложение вызовет интерес за рубежом, поскольку Ка-52 - один из самых современных российских вертолетов, способный действовать в любую погоду и время суток. Радар с фазированной антенной решеткой позволяет обнаруживать цели на земле и в воздухе, поражая их управляемыми ракетами и огнем 30-мм автоматической пушки.

Ка-52 - бронированный вертолет с уникальными характеристиками. Соосная схема винтов позволяет ему выполнять маневры, недоступные другим машинам. Полученный в ходе эксплуатации опыт лег в основу модернизации Ка-52. Главным новшеством станут противотанковые ракеты повышенной дальности, действующие по принципу "выстрелил-забыл", вооружение унифицируют с техникой семейства Миля. Улучшатся и другие характеристики вертолета.

Сейчас единственным зарубежным оператором "Аллигатора" является Египет.

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