Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк"

6 мая в возрасте 54 лет от разрыва аорты скончался Кэнтаро Миура, наиболее известный как автор легендарной манги "Берсерк". Информация об этом появилась лишь сейчас в Twitter-аккаунте франшизы.

Манга рассказывает историю жизни одноглазого наёмника с огромным мечом по имени Гатс, сеттинг срисован со средневековой Европы. В сюжете в больших количествах присутствует кровь и жестокость, из-за чего ее принято относить к жанру темного фэнтези.

Кэнтаро Миура посвятил "Берсерку" более 30 лет жизни. За это время успело выйти несколько аниме-экранизаций и видеоигровых адаптаций.

Первый выпуск манги вышел в 1989 году, на данный момент опубликовано 40 томов, но история осталась незавершенной.