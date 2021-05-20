Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк"

6 мая в возрасте 54 лет от разрыва аорты скончался Кэнтаро Миура, наиболее известный как автор легендарной манги "Берсерк". Информация об этом появилась лишь сейчас в Twitter-аккаунте франшизы.
【三浦建太郎先生 ご逝去の報】— ベルセルク公式ツイッター (@berserk_project) May 20, 2021
『ベルセルク』の作者である三浦建太郎先生が、2021年5月6日、急性大動脈解離のため、ご逝去されました。三浦先生の画業に最大の敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
2021年5月20日 株式会社白泉社 ヤングアニマル編集部 pic.twitter.com/baBBo4J2kL
Манга рассказывает историю жизни одноглазого наёмника с огромным мечом по имени Гатс, сеттинг срисован со средневековой Европы. В сюжете в больших количествах присутствует кровь и жестокость, из-за чего ее принято относить к жанру темного фэнтези.
Кэнтаро Миура посвятил "Берсерку" более 30 лет жизни. За это время успело выйти несколько аниме-экранизаций и видеоигровых адаптаций.
Первый выпуск манги вышел в 1989 году, на данный момент опубликовано 40 томов, но история осталась незавершенной.