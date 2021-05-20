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Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк"

Новости
    20.05.2021, 12:53
Текст:   Богдан Бобров

6 мая в возрасте 54 лет от разрыва аорты скончался Кэнтаро Миура, наиболее известный как автор легендарной манги "Берсерк". Информация об этом появилась лишь сейчас в Twitter-аккаунте франшизы.

Манга рассказывает историю жизни одноглазого наёмника с огромным мечом по имени Гатс, сеттинг срисован со средневековой Европы. В сюжете в больших количествах присутствует кровь и жестокость, из-за чего ее принято относить к жанру темного фэнтези.

Кэнтаро Миура посвятил "Берсерку" более 30 лет жизни. За это время успело выйти несколько аниме-экранизаций и видеоигровых адаптаций.

Первый выпуск манги вышел в 1989 году, на данный момент опубликовано 40 томов, но история осталась незавершенной.

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