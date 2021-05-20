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20.05.2021,  
11:17
Текст:  Антон Валагин

ВКС получат новую партию вертолетов Ми-28НМ

Фото: ПАО Роствертол Фото: ПАО Роствертол
Фото: ПАО Роствертол

В 2021 году Воздушно-космическим силам будет передана вторая партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- В конце прошлого года в рамках подписанного ранее контракта Минобороны получило первую партию из двух серийных машин. В текущем году поставки будут продолжены, в войска будет передано еще несколько Ми-28НМ, от четырех до шести машин, - рассказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Он также отметил, что работы по вертолету идут по графику.

Ми-28НМ - новейшая модификация всесуточного ударного вертолета "Ночной охотник". Самое заметное ее отличие от базовой версии - шаровидная антенна РЛС кругового обзора над несущим винтом. В арсенал машины входят новейшие ракеты - например, "изделие 305" с мультиспектральной головкой самонаведения, работающей в режиме "выстрелил-забыл", и дальностью полета 25 км.

Серийный Ми-28НМ будет впервые задействован в летной программе авиасалона МАКС-2021 в июле.

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