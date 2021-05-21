Актер Фархат Абдраимов умер на съемках в Грузии

Казахстанский актер Фархат Абдраимов, известный, в частности, ролями фактурных бандитов, умер в возрасте 55 лет 21 мая на съемках в Тбилиси. Об этом сообщает zakon.kz. Как уточнено - со ссылкой на родственников артиста - причиной его смерти стал обширный инфаркт.

Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Аты. Отец - казах, мать - уйгурка. В 1988-м году окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института, инженер-технолог. С 1988-го - директор ресторана "Турист". С 1994-го - актер Казахской кинофабрики имени Айманова. Член Союза кинематографистов РК, двукратный лауреат казахстанской общественной премии "Народный любимец" и других наград.

В числе киноработ - "Тот, кто нежнее", "Суп из французских лягушек", "Фара" с Орбакайте, "Ирония любви", "Любовь под прикрытием", "Рэкетир 2", "Так сложились звезды", "Братухи", другие.

Стоит заметить, что в прошлом году актер дал интервью, в котором рассказал, что боится смерти.