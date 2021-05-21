Банк России стал чаще выявлять финансовые пирамиды

В I квартале Банк России выявил 85 финансовых пирамид против 58 пирамид за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают "Известия".

Как ранее отмечал Банк России, финансовые пирамиды во многом поменяли формат своей работы, перенеся ее в онлайн и применяя продвинутые технологии - в 2020 году в интернете действовали свыше 45% выявленных пирамид.

Характерная черта мошеннических интернет-проектов - они перестали делать открытые сайты или же делают сайты без указания контактных данных, но с формой обратной связи. Мошенники отправляют ссылки на свои сайты людям, у которых могут быть большие деньги и низкая финансовая грамотность, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Для раскрутки привлекают популярных блогеров. Средние потери жертвы пирамиды выросли до 50-100 тыс. руб., тогда как раньше они составляли 30-50 тыс. руб.

Многие пирамиды привлекают деньги в "будущие" или слабо раскрученные криптовалюты, тогда как проектов по вложениям в биткоин стало меньше, но расчеты, как правило, идут именно в биткоинах, рассказывал Лях. Мошенники активно используют онлайн-инвестиционные игры, предлагают вкладываться в агропромышленные проекты, строительство недвижимости (как правило, за рубежом) и в более экзотические вещи, обещая среднюю доходность на уровне 100%.