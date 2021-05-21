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Рубрика: Экономика

Банк России стал чаще выявлять финансовые пирамиды

В I квартале Банк России выявил 85 финансовых пирамид против 58 пирамид за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают "Известия".

Фото: iStock
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Как ранее отмечал Банк России, финансовые пирамиды во многом поменяли формат своей работы, перенеся ее в онлайн и применяя продвинутые технологии - в 2020 году в интернете действовали свыше 45% выявленных пирамид.

Характерная черта мошеннических интернет-проектов - они перестали делать открытые сайты или же делают сайты без указания контактных данных, но с формой обратной связи. Мошенники отправляют ссылки на свои сайты людям, у которых могут быть большие деньги и низкая финансовая грамотность, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Для раскрутки привлекают популярных блогеров. Средние потери жертвы пирамиды выросли до 50-100 тыс. руб., тогда как раньше они составляли 30-50 тыс. руб.

Многие пирамиды привлекают деньги в "будущие" или слабо раскрученные криптовалюты, тогда как проектов по вложениям в биткоин стало меньше, но расчеты, как правило, идут именно в биткоинах, рассказывал Лях. Мошенники активно используют онлайн-инвестиционные игры, предлагают вкладываться в агропромышленные проекты, строительство недвижимости (как правило, за рубежом) и в более экзотические вещи, обещая среднюю доходность на уровне 100%.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Финансовые пирамиды

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