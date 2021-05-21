Боснийским ветеранам-антифашистам вручили медаль по случаю Дня Победы

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов вручил Союзу антифашистов и борцов народно-освободительной войны этой балканской страны памятную медаль по случаю Дня Победы. Торжественная церемония прошла в пятницу, 21 мая, в штаб-квартире организации в городе Мостар.

Российский дипломат поблагодарил ветеранов за усилия по сохранению исторической правды о Второй мировой войне и активную гражданскую позицию в деле воспитания молодого поколения.

Как заявил в интервью "РГ" почетный председатель ветеранской организации Сеад Джилич, "в Европе наблюдаются все новые попытки подвергать сомнению итоги войны, переписывать историю и искажать решения Нюрнбергского трибунала". "Это, конечно же, бесперспективно и не может быть приемлемо для тех, кто добросовестно относится к своему прошлому", - отметил общественный деятель. "Многие факты о решающем вкладе СССР в победу над нацизмом замалчиваются сознательно", - констатировал он.

По словам Джилича, "приобретенный в ходе Второй мировой войны бесценный опыт союзничества и единения против преступной идеологии человеконенавистничества особо востребован сегодня, когда весь мир противостоит пандемии".

"Мы будем двигаться вперед с уверенностью, понимая, что наша сила - в объединении усилий в борьбе с нацистской угрозой в XXI веке", - подчеркнул глава Союза антифашистов.