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21.05.2021 17:14
Рубрика: В мире

Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство

Текст: Юрий Чернов

Народные депутаты Верховной рады Украины, представляющие "Оппозиционную платформу - За жизнь", обратились к Киевскому апелляционному суду с просьбой отпустить Виктора Медведчука под их поручительство. Адвокаты политика также настаивают на необходимости отмены круглосуточного домашнего ареста, который был наложен на Медведчука 13 мая Печерским районным судом Киева.

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О том, что 26 народных депутатов обратились с такой просьбой, заявил сам судья, когда предложил заслушать лиц, изъявивших взять Виктора Медведчука под свое поручительство.

Защита Виктора Медведчука требует отменить решение о мере пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура со своей стороны настаивает на аресте политика, либо на залог суммой в более 10 миллионов долларов США. Политика подозревают в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

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