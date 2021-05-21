Дж.Дж. Абрамс и Мэтт Ривз снимут мультсериал про Бэтмена в стиле нуар

DC выпустит на стриминговой платформе HBO Max новый мультсериал про Бэтмена с подзаголовком Caped Crusader. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Проект доверили дуэту режиссеров - Дж.Дж. Абрамсу и Мэтту Ривзу. Второму еще предстоит до этого закончить работу над киноадаптацией похождений Темного рыцаря с Робертом Паттинсоном, поэтому не стоит ждать скорой премьеры мультсериала.

Авторы обещают переосмыслить историю защитника Готэма, вернуться к нуарным корням и больше внимания уделить психологическим аспектам различных персонажей.

В создании Batman: Caped Crusader также примет участие аниматор Брюс В. Тимм, в свое время приложивший руку к культовому мультсериалу Batman: The Animated Series (1992-1995).