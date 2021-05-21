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21.05.2021 09:10
Рубрика: В мире

Эстония отозвала своего посла во Франции из-за коррупционного скандала

Текст: Надежда Ермолаева

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала посла во Франции Клайда Кулля из-за подозрений в коррупционных действиях. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.

Фото: iStock
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МИД страны отказывается давать по этому вопросу какие-либо комментарии. "Сейчас Министерство иностранных дел эту тему комментировать не может", - сказала гендиректор коммуникационной службы министерства Аари Леммик. По данным прокуратуры, Кулля подозревают в присвоении бюджетных средств и нарушении требований по хранению государственной тайны и засекреченной иностранной информации.

Эстонские СМИ напомнают, что Кулль сделал в дипломатии блестящую карьеру. Он был послом в Бельгии и Германии, постоянным представителем Эстонии при НАТО, а также представлял Эстонию в Евросоюзе. В Париже он работает уже более двух лет.

Бывший министр иностранных дел, депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу считает, что более развернутый комментарий МИДа пошел бы на пользу. "Если речь не идет о вещах, которые невозможно комментировать в интересах следствия, то следовало бы это объяснить. Когда обществу предоставляют объяснения, это исключает появление домыслов", - заявил каналу ERR Рейнсалу.

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