Эстония отозвала своего посла во Франции из-за коррупционного скандала

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала посла во Франции Клайда Кулля из-за подозрений в коррупционных действиях. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR.

МИД страны отказывается давать по этому вопросу какие-либо комментарии. "Сейчас Министерство иностранных дел эту тему комментировать не может", - сказала гендиректор коммуникационной службы министерства Аари Леммик. По данным прокуратуры, Кулля подозревают в присвоении бюджетных средств и нарушении требований по хранению государственной тайны и засекреченной иностранной информации.

Эстонские СМИ напомнают, что Кулль сделал в дипломатии блестящую карьеру. Он был послом в Бельгии и Германии, постоянным представителем Эстонии при НАТО, а также представлял Эстонию в Евросоюзе. В Париже он работает уже более двух лет.

Бывший министр иностранных дел, депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу считает, что более развернутый комментарий МИДа пошел бы на пользу. "Если речь не идет о вещах, которые невозможно комментировать в интересах следствия, то следовало бы это объяснить. Когда обществу предоставляют объяснения, это исключает появление домыслов", - заявил каналу ERR Рейнсалу.