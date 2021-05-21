"Яндекс" изменил дизайн логотипа в честь Андрея Сахарова

В честь 100-летия ученого Андрея Сахарова "Яндекс" поместил его портрет на главную страницу.

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года. Он известен как физик-теоретик, академик Академии наук СССР, автор работ по управляемой термоядерной реакции и один из создателей первой водородной бомбы.

Сахаров - лауреат Сталинской, Ленинской и Нобелевской премии. Ее он был удостоен в 1975 году как правозащитник.

Сахаров осудил ввод советских войск в Афганистан и был лишен всех советских наград и премий, а в январе 1980 года вместе с женой Еленой Боннэр выслан из Москвы в Горький (ныне - Нижний Новгород).

В конце 1986 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил супругам вернуться из ссылки в Москву. В декабре 1989-го Сахарова не стало...