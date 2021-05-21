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21 мая 2021 г. 17:05
Общество
Текст: Артем Локалов

"Яндекс" изменил дизайн логотипа в честь Андрея Сахарова

В честь 100-летия ученого Андрея Сахарова "Яндекс" поместил его портрет на главную страницу.
Портрет Андрея Сахарова на главной странице "Яндекса". Фото: yandex.ru
Портрет Андрея Сахарова на главной странице "Яндекса". Фото: yandex.ru

Андрей Сахаров родился 21 мая 1921 года. Он известен как физик-теоретик, академик Академии наук СССР, автор работ по управляемой термоядерной реакции и один из создателей первой водородной бомбы. 

Фото: ТАСС
Дмитрий Иванович Сахаров - сыну Андрею: Ты мог быть счастливей...

Сахаров - лауреат Сталинской, Ленинской и Нобелевской премии. Ее он был удостоен в 1975 году как правозащитник. 

Сахаров осудил ввод советских войск в Афганистан и был лишен всех советских наград и премий, а в январе 1980 года вместе с женой Еленой Боннэр выслан из Москвы в Горький (ныне - Нижний Новгород).

В конце 1986 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил супругам вернуться из ссылки в Москву. В декабре 1989-го Сахарова не стало...

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