Илон Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего

Изобретатель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на российском просветительском марафоне "Новое знание", в шутку ответил на вопрос, является ли он пришельцем из будущего.

- Разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я, - цитирует Илона Маска РИА Новости. - Конечно, инопланетянин. Видите? Я же работаю с технологиями".

Ранее он также не исключил существование инопланетян и внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.

Напомним, просветительский марафон "Новое знание" проходит в 8 городах. Вчера онлайн-трансляцию посмотрели уже более 5 млн человек.