Указ губернатора Ивановской области от 20 мая 2021 года № 80-уг "О мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области, главам муниципальных образований Ивановской области, а также руководителям подведомственных им государственных и муниципальных учреждений Ивановской области:

1.1. В оперативном порядке провести совещания по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области.

1.2. Активизировать работу по информированию граждан о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, установленных указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (далее - указ), регламентами по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п (далее - регламенты).

1.3. Оказать информационное содействие гражданам по вопросам проведения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.

2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области:

2.1. Активизировать работу по информированию работников и граждан, находящихся на территории организаций, о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, установленных указом и регламентами.

2.2. Проверить наличие необходимых объемов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток или средств для обработки рук (кожных антисептиков)).

2.3. Усилить работу по соблюдению режима текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, в том числе на всех видах общественного транспорта, в учреждениях общественного питания и торговли.

2.4. Оказать информационное содействие работникам по вопросам прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.

3. Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области, Управлению МВД России по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской области при участии органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требований указа и регламентов в местах массового пребывания людей, на общественном транспорте, включая легковое такси, в учреждениях общественного питания и торговли.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







