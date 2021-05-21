Указ губернатора Ивановской области от 20 мая 2021 года № 80-уг "О мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области"

Новости

Сенатор США внес в Конгресс резолюцию против продажи оружия Израилю 00:14
В ХАМАС назвали условие соблюдения перемирия с Израилем 00:04
Копенгаген получил "резкий ответ" России по Арктике 20.05.2021
Израиль утвердил режим прекращение огня в Газе 20.05.2021
Чиновница Минпромторга арестована на 2 месяца 20.05.2021
Попова назвала места, где чаще всего заражаются коронавирусом 20.05.2021
В посольстве Беларуси Мирский замок представил экспозицию о музее 20.05.2021
Скончался Герой России Тайгиб Толбоев 20.05.2021
Вакцинированных болельщиков допустят на трибуны на матчи ЧМ по хоккею 20.05.2021
Более 33 тысяч военнослужащих вылечили от коронавируса 20.05.2021
В Белом доме заявили о невозможности остановить "Северный поток-2" 20.05.2021
Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель 20.05.2021
Гризманн может сменить Роналду в "Ювентусе" 20.05.2021
Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом 20.05.2021
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля 20.05.2021
Захарова прокомментировала поздравление Зеленского с днем вышиванки 20.05.2021
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 20.05.2021
Совет ЕС и Европарламент пришли к соглашению по сертификатам о вакцинации 20.05.2021
Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1 400 долларов 20.05.2021
В Турции зафиксировано самое низкое число заражений COVID-19 с 1 марта 20.05.2021
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам 20.05.2021
ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии 20.05.2021
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн 20.05.2021
В Ивановской области пропал полицейский 20.05.2021
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 20.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 мая 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 20 мая 2021 года № 80-уг "О мероприятиях по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области"

Дата подписания 20 мая 2021 г.
Опубликован 21 мая 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области, главам муниципальных образований Ивановской области, а также руководителям подведомственных им государственных и муниципальных учреждений Ивановской области:

1.1. В оперативном порядке провести совещания по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области.

1.2. Активизировать работу по информированию граждан о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, установленных указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (далее - указ), регламентами по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п (далее - регламенты).

1.3. Оказать информационное содействие гражданам по вопросам проведения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.

2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области:

2.1. Активизировать работу по информированию работников и граждан, находящихся на территории организаций, о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области, установленных указом и регламентами.

2.2. Проверить наличие необходимых объемов дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток или средств для обработки рук (кожных антисептиков)).

2.3. Усилить работу по соблюдению режима текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, в том числе на всех видах общественного транспорта, в учреждениях общественного питания и торговли.

2.4. Оказать информационное содействие работникам по вопросам прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедших государственную регистрацию.

3. Управлению Роспотребнадзора по Ивановской области, Управлению МВД России по Ивановской области, Управлению Росгвардии по Ивановской области при участии органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, а также требований указа и регламентов в местах массового пребывания людей, на общественном транспорте, включая легковое такси, в учреждениях общественного питания и торговли.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией