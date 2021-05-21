Лукашенко призвал отказаться от доллара при расчетах внутри ЕАЭС

Внутренняя торговля углеводородами в Евразийском экономическом союзе должна быть дедолларизирована. Об заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, в Минске приветствуют развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах. Как отметил Лукашенко, проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов является одной из первостепенных задач ЕАЭС.