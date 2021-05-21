Мясников развеял мифы о полезных продуктах

Многие продукты, которые считаются полезными, могут нанести вред здоровью человека. Один из самых главных мифов связан с гематогеном, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"По-моему, еще в 50-х годах весь компонент крови и железа оттуда был изъят", - заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1", назвав продукт "ириской, носящей гордое историческое название". По его словам, сейчас в батончиках нет ничего, кроме жира и сахара.

Вопросы врача вызвал и апельсиновый сок: несмотря на кальций и витамин С, он содержит большую дозу сахара.

Мясников также усомнился в утверждениях о пользе манной каши. По словам специалиста, в ней содержится большое количество крахмала, который провоцирует повышение уровня сахара. Врач посоветовал заменить ее овсянкой или гречкой.