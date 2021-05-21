Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко выступил с предложением введения специального сертификата на первое трудоустройство выпускников вузов и сузов. В Министерстве труда и социальной защиты РФ поддержали инициативу парламентария.

После проведения ряда встреч со столичными студентами и обсуждения с ними проблем трудоустройства молодых специалистов, Роман Романенко предложил меры стимуляции работодателей к приему на работу людей, не обладающих практическим опытом работы. К таким мерам депутат отнес сертификат номиналом 100 тысяч рублей, который выдавался бы каждому выпускнику вместе с дипломом об образовании, а этими деньгами мог бы воспользоваться работодатель в качестве компенсации своих расходов на уплату страховых взносов за работника.

Соответствующий запрос Роман Романенко направил в Министерство труда и социальной защиты РФ.

По словам замминистра Елены Мухтияровой, предложение о дополнительной мере экономической поддержки в виде субсидий работодателям на возмещение уплаченных ими страховых взносов с сумм выплат в пользу работников, являющихся молодыми специалистами, по месту их первого трудоустройства, заслуживает внимания.

"Первый шаг сделан: мы заручились поддержкой профильного министерства. Дальше уже предстоит разработка самого механизма выделения средств на сертификаты и способов их погашения. Для этого, конечно, понадобится помощь экономистов", - прокомментировал Роман Романенко.