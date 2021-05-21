Назван простой способ успеть похудеть к лету

Диетолог Алена Барредо рассказала, какого правила придерживаться, чтобы успеть похудеть к началу пляжного сезона. По мнению специалиста, не стоит возлагать надежды на разного рода быстрые методики из интернета вроде моно-диет или экспресс-диеты.

"Если вы переедали, перейдите на меньшие порции. Обратите особое внимание на ужин. Его лучше перенести на более ранний срок", - отметила диетолог, добавив, что самый надежный и незатратный для организма способ похудеть заключается в уменьшении количества потребляемых калорий.

Как передает радио Sputnik, процессу похудения будет способствовать снижение углеводов. Чтобы снизить их поступление в организм, рекомендуется в вечерний прием пищи добавить больше овощей и нежирного белка.

"Тогда будет хорошее снижение веса, которое будет проходить правильно и корректно для организма", - объяснила Алена Барредо.

Она напомнила, что быстрое похудение это всегда стресс для организма, который сопровождается выработкой гормона стресса кортизола, который является к тому же жиронакапливающим.

"Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не "кусочничать". Жесткие ограничения, которые будут вызывать стресс, не нужны", - уточнила диетолог.