Полянский: РФ хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Россия хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами о прекращении огня была долгосрочной. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Несколько часов назад поступили сообщения о том, что договоренность о прекращении огня вроде бы достигнута. Очень хотелось бы, чтобы она была долгосрочной", - цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками. Он также подчеркнул важность перезапуска мирного процесса по Ближнему Востоку с тем, чтобы "достичь решения о сосуществовании двух государств".

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение будет соблюдать перемирие, если Израиль будет его придерживаться. Договоренность вступила в силу в 02.00 мск 21 мая.