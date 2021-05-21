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21.05.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Посмотрите, что сделало оторвавшееся колесо от фуры с Toyota RAV4

Текст: Константин Руссов

В прошлый раз "РГ" показывала, что может сотворить с автомобилем разорвавшееся колесо от фуры, но, как оказалось, взрыв покрышки грузовика - не единственное, что может навредить автомобилю.

Фото: ФИПС
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За ехавшей фурой, у которой оторвалась одна скатка, следовал на высокой скорости кроссовер Toyota RAV4.

В результате столкновения с колесом, движущемся во встречном направлении, переднюю ось RAV4 подбросило в воздух, затем колесо прокатилось под днище… двойной тулуп и приземление на все четыре колеса.

MzDeanna Smith, которая стала свидетелем аварии, остановилась и вызвала спасателей. Позднее она опубликовала в Facebook переписку с водителем-женщиной, которая управляла Toyota, в которой пострадавшая сообщила, что чувствует себя хорошо.