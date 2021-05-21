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Рубрика: В мире

Посольство РФ на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

Российское посольство на Украине направило ноту протеста из-за акций у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Речь идет об акции в поддержку Израиля, которая проходила 16 мая. В ней приняли участие экс-депутат Рады Борислав Береза и еще около двадцати человек. По словам Захаровой, обострение палестино-израильского конфликта позволило украинским радикалам выразить протест против деятельности движения ХАМАС, якобы получающего помощь из Москвы.

"Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии", - сказала Захарова на брифинге ведомства.

Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. После выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в восточном Иерусалиме начались столкновения мусульман с израильской полицией. Позднее они переросли в военные действия.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. По последним данным, жертвами в Израиле стали 12 человек, более 50 получили серьезные ранения. В результате ответных израильских авиаударов погибли 233 палестинца, среди них 65 несовершеннолетних. Ранены около 1,9 тысячи человек. Накануне кабмин Израиля утвердил инициативу Египта о взаимном прекращении огня без каких-либо условий.

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