Профсоюз работников железных дорог Финляндии объявил о забастовке

Забастовка машинистов локомотивов на железной дороге Финляндии затронет движение по всей стране, сообщает оператор железнодорожного движения в стране, компания VR.

Профсоюзы объявили о забастовках на пятницу, 21 мая. Из-за протеста работников железных дорог в этот день будут отменены почти все пассажирские поезда. "Протест также влияет на грузовые перевозки компании, о чем клиентам сообщается отдельно", - со ссылкой на заявление перевозчика пишет РИА Новости.

Недовольство вызывает кадровая политика VR, где работодатель нарушает действующий трудовой договор, в частности, заставляя машинистов работать внеурочно.