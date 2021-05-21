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21.05.2021 02:03
Рубрика: В мире

Профсоюз работников железных дорог Финляндии объявил о забастовке

Забастовка машинистов локомотивов на железной дороге Финляндии затронет движение по всей стране, сообщает оператор железнодорожного движения в стране, компания VR.

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Профсоюзы объявили о забастовках на пятницу, 21 мая. Из-за протеста работников железных дорог в этот день будут отменены почти все пассажирские поезда. "Протест также влияет на грузовые перевозки компании, о чем клиентам сообщается отдельно", - со ссылкой на заявление перевозчика пишет РИА Новости.

Недовольство вызывает кадровая политика VR, где работодатель нарушает действующий трудовой договор, в частности, заставляя машинистов работать внеурочно.

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