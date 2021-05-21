Путин поручил АСИ создать базу лучших практик предоставления соцуслуг в регионах

"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) до конца этого года должно обобщить лучшие практики представления соцуслуг и регионах и предоставить госорганам доступ к этой информации. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания Президиума Госсовета и АСИ.

"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" сформировать базу данных, включающую лучшие региональные практики предоставления гражданам услуг в социальной сфере, обеспечив к ней доступ органов исполнительной власти субъектов РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Агентство должно будет также дать рекомендации регионам по внедрению целевых моделей представления услуг в сфере здравоохранения, занятости и соцзащиты, а также раз в полгода мониторить ход этого процесса.

Вместе с профильной комиссией Госсовета АСИ к 1 июня должно разработать методику составления Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в субъектах РФ.