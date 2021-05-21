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21.05.2021 16:52
Рубрика: Власть

Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником

Текст: Кира Латухина

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Помимо обсуждения вопросов внешней и внутренней политики Владимир Путин поздравил с днем рождения министра обороны, а моряков Тихоокеанского флота - с 290-летием основания флотилии.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Совещание президент начал с поздравлений Шойгу. "Сегодня у него двойной праздник: и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется - по-моему, 290 лет, но я вас поздравляю с этим как министра обороны", - сказал он.

Путин пожелал морякам "семь футов под килем и успешной службы на благо Отечества". "Тихоокеанцы всегда впереди, осваивают новейшую технику, и уверен, что они достойно будут выполнять те задачи, которые ставит перед ними Россия", - уверен он.

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