Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.05.2021,  
10:02
Текст:  Олег Корякин

Работу алжирских "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео

Уничтожение целей алжирскими "Панцирь-С1" и "Корнет-ЭМ" показали на видео.

Фото: Mark12345-6789 / wikipedia.org
САУ на шасси почти забытого танка будут громить террористов в Африке

В Сети опубликовали видео с недавних учений 2-го военного округа Национальной народной армии Алжира. В них были задействованы ЗРПК "Панцирь-С1" и самоходные ПТРК "Корнет-ЭМ" на шасси бронемашины ВПК-233136 "Тигр-М" российского производства. Зенитный комплекс уничтожил беспилотник, а противотанковый поразил наземную цель.

Первую партию ЗРПК "Панцирь-С1" Алжир заказал у Росси еще в 2006 году. Поставка 38 машин и 750 зенитных ракет на сумму свыше полумиллиарда долларов была осуществлена в 2013 году. Алжирские версии комплексов отличаются от "Панцирей" Объединенных Арабских Эмиратов и Сирии более современными радиолокационными станциями обнаружения целей, работающими в S-диапазоне.

В 2014 году Алжир и Россия заключили контракт на поставку 13 ПТРК "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр-М".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя 10:46
Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса 18.05.2021
Горящий израильский танк Merkava сняли на видео 17.05.2021
ПВО
Фото: VORON SPb/ wikipedia.org
Самый мощный танк в мире: Почему в СССР не приняли на вооружение ИС-7 20.05.2021
Космический буксир "Зевс" можно будет использовать в интересах ПВО РФ 14.05.2021
National Interest назвал пять главных боевых машин парада Победы 12.05.2021
ПТРК
Фото: ПАО Роствертол
ВКС получат новую партию вертолетов Ми-28НМ 20.05.2021
Видео: саудовский танк М60 подбили иранским клоном американской ракеты 11.05.2021
Российский "Корнет" применили на американо-марокканских учениях 29.03.2021