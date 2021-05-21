Москвичи стали чаще пользоваться ЭМК после запуска автоматического доступа

Москвичи начали чаще пользоваться электронной медкартой после запуска автоматического доступа. Для того, чтобы открыть доступ к своей электронной медкарте, еще недавно требовалось ожидать проверки заявки в течение пяти рабочих дней. Сейчас процесс существенно упростился: для пользователей с полной учетной записью на mos.ru это происходит автоматически. С момента появления такой возможности более 250 тысяч москвичей начали впервые пользоваться электронными медкартами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тысяч горожан начали пользоваться ЭМК - то есть в 2 раза больше москвичей впервые обратились к сервису", - рассказала заммэра.

Возможность автоматического доступа на данный момент есть у всех, кто получил полную учетную запись на портале mos.ru и таким образом уже верифицировал свои данные. Тем не менее, тем горожанам, кто еще не имеет такого аккаунта, повысить статус учетной записи несложно. Сделать это можно онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID". Еще один способ ― прийти в любой центр госуслуг "Мои Документы", предъявить там паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.

Напомним, что подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - в тот же день.

Для получения быстрого доступа к своей электронной медкарте пользователям с полной учетной записью необходимо на портале mos.ru зайти во вкладку "Каталог услуг", открыть раздел "Здоровье" и выбрать услугу "Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью". Далее на открывшейся странице подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этих действий и подтверждения СМС-кода. На этой же странице пользователь может отметить детей до 18 лет, чьи медкарты он хочет просматривать. Для этого необходимо, чтобы сведения о детях были указаны в личном кабинете на портале mos.ru и верифицированы.

После получения доступа к своей медицинской карте пользователи могут просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к изображениям снимков (КТ, МРТ, флюорографии, рентгенографии и т.д.). Также доступна информация о выписанных и обслуженных рецептах, больничных листах, история вакцинаций взрослых и детей и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Для удобства пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры. Данные будут всегда под рукой.