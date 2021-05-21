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21.05.2021 08:50
Рубрика: Общество

Москвичи стали чаще пользоваться ЭМК после запуска автоматического доступа

Текст: Любовь Проценко

Москвичи начали чаще пользоваться электронной медкартой после запуска автоматического доступа. Для того, чтобы открыть доступ к своей электронной медкарте, еще недавно требовалось ожидать проверки заявки в течение пяти рабочих дней. Сейчас процесс существенно упростился: для пользователей с полной учетной записью на mos.ru это происходит автоматически. С момента появления такой возможности более 250 тысяч москвичей начали впервые пользоваться электронными медкартами. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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"В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона. Нововведение уже принесло свои плоды. За прошедший месяц более 250 тысяч горожан начали пользоваться ЭМК - то есть в 2 раза больше москвичей впервые обратились к сервису", - рассказала заммэра.

Возможность автоматического доступа на данный момент есть у всех, кто получил полную учетную запись на портале mos.ru и таким образом уже верифицировал свои данные. Тем не менее, тем горожанам, кто еще не имеет такого аккаунта, повысить статус учетной записи несложно. Сделать это можно онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID". Еще один способ ― прийти в любой центр госуслуг "Мои Документы", предъявить там паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.

Напомним, что подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. В случае наличия стандартной учетной записи услуга предоставляется по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней. При наличии полной учетной записи - в тот же день.

Для получения быстрого доступа к своей электронной медкарте пользователям с полной учетной записью необходимо на портале mos.ru зайти во вкладку "Каталог услуг", открыть раздел "Здоровье" и выбрать услугу "Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью". Далее на открывшейся странице подтвердить номер телефона и дать согласие с условиями использования сервиса. Перейти в медкарту можно будет сразу после этих действий и подтверждения СМС-кода. На этой же странице пользователь может отметить детей до 18 лет, чьи медкарты он хочет просматривать. Для этого необходимо, чтобы сведения о детях были указаны в личном кабинете на портале mos.ru и верифицированы.

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После получения доступа к своей медицинской карте пользователи могут просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к изображениям снимков (КТ, МРТ, флюорографии, рентгенографии и т.д.). Также доступна информация о выписанных и обслуженных рецептах, больничных листах, история вакцинаций взрослых и детей и данные о вызовах скорой помощи. Кроме того, есть возможность вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе. Для удобства пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры. Данные будут всегда под рукой.

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