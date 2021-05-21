Стартовали съемки второго сезона сериала "Новенький" с Глебом Калюжным

Начались съемки второго сезона сериала "Новенький". Новые серии снимаются в Тверской области.

Главной темой первого сезона была травля в школе. Премьера сериала состоялась осенью 2020 года. В основу первого сезона легли реальные истории, которые авторы проекта собирали в российских школах.

Московский школьник Максим Плетнев (Глеб Калюжный), переехав из столицы в провинциальный Юровск, становится жертвой буллинга со стороны одноклассников. После лесной вечеринки по случаю дня рождения одноклассницы Сони Рябовой (Анна Демидова), зачинщицы травли, Макс исчезает. Ситуация переворачивает жизнь городка с ног на голову, попутно вскрывая ложь подростков и неприятные тайны взрослых.

Возвращение главного героя во втором сезоне становится поводом для расследования другой, еще более страшной тайны. События, случившиеся в Юровске в 1980-х, раскроют секреты взрослых, которые замалчивались более 30 лет. Возможно, не все взрослые здесь те, за кого себя выдают. Слоган продолжения - "Почему девочки убивают?" Режиссёр - Оксана Барковская.

Создатели заявляют, что, помимо буллинга, в сериале будет прослеживаться тема эмоционального и физического абьюза, а также посттравматического синдрома.

Съемки продолжения сериала будут проходить в Тверской области и Москве. Премьера новых серий состоится летом.