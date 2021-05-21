В Москве начались сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ежегодным работам по мониторингу зеленых насаждений. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют более 10 тыс. деревьев и 17 тыс. кустарников. Специалисты измерят их параметры - высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", - рассказал Бирюков.

Результаты обследования фиксируются в паспортах и ведомостях площадок наблюдения и на карте-плане. Каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, чтобы быстро находить и идентифицировать растения.

"Полученные во время мониторинга данные тщательно анализируются, ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения. Это позволяет получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы", - отметил Петр Бирюков.