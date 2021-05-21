В парках Москвы могут ограничить скорость велосипедов и электротранспорта

Скорость движения на электросамокатах в парках Москвы могут ограничить. Об этом после заседания круглого стола, посвященного вопросам регулирования средств индивидуальной мобильности, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса давно стали средствами повышенной опасности. Количество происшествий с их участием растет, поэтому столичные депутаты, общественники и эксперты сейчас обсуждают, как можно решить проблему. В частности, в парках и других общественных пространствах Москвы предлагается ограничить максимальную скорость устройств на элекротяге до 15 километров в час.

"Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару, - сказал Шапошников. - А департаменту транспорта мы предлагаем проработать вопрос о создании черного списка, куда бы вошли нарушители".

В прошлом году, по данным ЦОДД, с участием средств индивидуальной мобильности в Москве зафиксировано 156 ДТП.