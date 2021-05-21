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21.05.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В парках Москвы могут ограничить скорость велосипедов и электротранспорта

Текст: Сергей Жуков
Скорость движения на электросамокатах в парках Москвы могут ограничить. Об этом после заседания круглого стола, посвященного вопросам регулирования средств индивидуальной мобильности, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

По его словам, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса давно стали средствами повышенной опасности. Количество происшествий с их участием растет, поэтому столичные депутаты, общественники и эксперты сейчас обсуждают, как можно решить проблему. В частности, в парках и других общественных пространствах Москвы предлагается ограничить максимальную скорость устройств на элекротяге до 15 километров в час.

Фото: iStock
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"Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару, - сказал Шапошников. - А департаменту транспорта мы предлагаем проработать вопрос о создании черного списка, куда бы вошли нарушители".

В прошлом году, по данным ЦОДД, с участием средств индивидуальной мобильности в Москве зафиксировано 156 ДТП.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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