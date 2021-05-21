Вильфанд предупредил россиян об "опасном солнце" в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны в ближайшие дни прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения.

По его словам, 23 мая ультрафиолетовый индекс, достигающий 6-7 единиц, будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также на территориях Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Днем 21 мая индекс 8 прогнозируется в северо-кавказских республиках и на юге Краснодарского края, пишет ТАСС.

Высокий индекс излучения (6-7) прогнозируется 23 мая в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, на юге Саратовской, а также в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края. В регионах Горного Алтая индекс будет достигать отметки "очень высокий" 23 и 24 мая. На юге Челябинской и Курганской областей в ближайшие дни индекс излучения прогнозируется на уровне 6-7 единиц.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Так, значения 1-2 соответствуют низкому уровню излучения, 3-5 - среднему, 6-7 - высокому, 8-10 - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному. При значениях от индекса от 3 до 7 единиц рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным средствами. При значениях выше 8 - лучше всего в полуденные часы находиться в помещениях.