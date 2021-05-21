Жители регионов смогут получить второй компонент вакцины от COVID-19 в Москве

В 11 московских поликлиниках граждане смогут получить второй компонент вакцины от коронавируса в случае, если первый был выполнен в другом регионе России. Это касается как жителей регионов, так и москвичей. Для этого нужно будет записаться по телефону в медучреждение. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках - им нужно лишь обратиться по телефону и записаться. Для этого в стране есть все возможности - сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Медицинские работники столичных поликлиник будут проверять наличие информации о введении первого компонента вакцины в системе, после этого гражданину предложат пройти осмотр и получить второй компонент. Сведения об этом также будут переданы в регистр, чтобы пациент мог получить электронный сертификат о вакцинации", - рассказала Ракова.

Для получения второго компонента вакцины в Москве важно, чтобы данные о первой вакцинации были внесены в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Это делает медицинская организация, выполнившая первую прививку. После записи в московскую поликлинику медицинские работники проверят наличие записи в регистре по одному из документов пациента - паспорту, полису ОМС или номеру СНИЛС.

Подробную информацию о вакцинации и поликлиниках, где жители других регионов могут получить второй компонент вакцины, и телефоны для записи на прививку можно получить на портале.

Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.