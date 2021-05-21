Сотрудники АО "Восточный Порт" сделали уборку на морском берегу

Сотрудники АО "Восточный Порт", волонтеры Фонда "Восточный Порт" вместе с активными жителями микрорайона Врангель сделали уборку на морском побережье в районе популярного места отдыха Прикумск. На субботник вышли больше 100 человек, сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло под девизом "Вместе бережем море!" в рамках эколого-просветительского проекта "Экомарафон", направленного на воспитание бережного отношения к природе.

Экологическая акция началась с "Зарядки чемпионов", которую провели мастер спорта международного класса по тхэквондо ВТФ, многократный победитель и призер российских и мировых первенств Дмитрий Пегай и тренер по фитнесу Оксана Мазуренко.

Взбодрившись, участники субботника надели перчатки, взяли в руки лопаты и за несколько часов ударного труда собрали с побережья Прикумска около 110 мешков мусора, оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. В ходе мероприятия отличной мотивацией для участников стал квест по поиску призовых "грамот" и традиционный конкурс на самую интересную находку - среди его "номинантов" оказались канат, рыболовная сеть, одинокий ласт и даже… зимняя шуба с туристической палаткой.

Как отмечают в компании, в 2021 году "Экомарафон" стартовал в седьмой раз. Сезон был открыт в первых числах марта, когда "Восточный Порт" присоединился к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья. К первой большой весенней уборке в порту подошли с размахом - для чистки магистралей микрорайона Врангель была направлена современная пылеуборочная техника предприятия. В то же время работники порта и волонтеры Фонда "Восточный Порт" при поддержке местных жителей привели в порядок общественные места микрорайона.

Морские субботники на побережье залива Находка АО "Восточный Порт" организует ежегодно. За это время в акциях проекта приняли участие более трех тысяч человек. Только в 2020 году, несмотря на угрозу пандемии, портовики, волонтеры и жители Врангеля с июля по октябрь провели, соблюдая антиковидные меры, серию экологических акций во время которых собрали с побережья несколько сотен мешков мусора.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО "Восточный Порт" на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие перевалки на окружающую среду. Предприятие стало первым на Дальнем Востоке угольным терминалом, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

В АО "Восточный Порт" учрежден одноименный Фонд поддержки социальных и экологических инициатив, который стал площадкой для диалога с жителями Врангеля, эффективным механизмом поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда действуют 12 программ: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз подготовлен АО "Восточный Порт"