Во Владивостоке покрытый трещинами дом не признали аварийным

Многоквартирный жилой дом по улице Толстого, 25 во Владивостоке, в котором накануне образовалась трещина на фасаде, специалисты аварийным не признали, сообщается на сайте администрации города.

Таким образом, переселения жильцов не требуется, считают специалисты ООО "АС-групп", которые по поручению и.о. мэра Константина Шестакова провели обследование.

По словам генерального директора экспертной организации Сергея Дремина, выводы были сделаны по итогам геодезических измерений фасада здания и осмотра основания дома со стороны подвала.

"Сейчас в квартирах, где были обнаружены трещины, устанавливаются маячки, они помогут определить, увеличиваются ли со временем трещины. Мониторинг управляющая компания будет проводить ежедневно", - подчеркнул эксперт.

Сегодня специалисты дополнительно исследуют сам котлован, который строители вырыли в непосредственной близости от дома, и который жильцы считают причиной появления трещин. Задача специалистов - оценить необходимость засыпки траншеи на случай дождливой погоды.