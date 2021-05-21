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21.05.2021 04:16
Рубрика: Власть

Во Владивостоке покрытый трещинами дом не признали аварийным

Текст: Ольга Журман

Многоквартирный жилой дом по улице Толстого, 25 во Владивостоке, в котором накануне образовалась трещина на фасаде, специалисты аварийным не признали, сообщается на сайте администрации города.

Во Владивостоке многоквартирный дом покрылся трещинами

Таким образом, переселения жильцов не требуется, считают специалисты ООО "АС-групп", которые по поручению и.о. мэра Константина Шестакова провели обследование.

По словам генерального директора экспертной организации Сергея Дремина, выводы были сделаны по итогам геодезических измерений фасада здания и осмотра основания дома со стороны подвала.

"Сейчас в квартирах, где были обнаружены трещины, устанавливаются маячки, они помогут определить, увеличиваются ли со временем трещины. Мониторинг управляющая компания будет проводить ежедневно", - подчеркнул эксперт.

Сегодня специалисты дополнительно исследуют сам котлован, который строители вырыли в непосредственной близости от дома, и который жильцы считают причиной появления трещин. Задача специалистов - оценить необходимость засыпки траншеи на случай дождливой погоды.

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