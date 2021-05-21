В Новотроицке Оренбургской области компания "АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ" запустила новый дробильный комплекс. Он позволит увеличить объемы переработки металлургических отходов.

Одно из направлений деятельности компании - переработка отходов металлургической промышленности. Для этого здесь применяют самые современные технологии и оборудование. Продукты переработки востребованы как в собственном цементном производстве, так и на внешнем рынке железосодержащего сырья. Благодаря прилагаемым усилиям, накопленные десятилетиями залежи шлаков стабильно уменьшаются более чем на 200 тысяч тонн ежегодно, что благотворно влияет на экологию Новотроицка и не допускает разрастания территорий шлаковых отвалов.

Для повышения эффективности переработки шлаков был реализован инвестиционный проект по созданию дополнительной производственной площадки - мобильного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК). Производители оборудования - мировые лидеры промышленного машиностроения.

МДСК запущен в работу на северном отвале цеха разработки шлаковых отвалов (ЦРШО). Ранее не использовавшиеся шлаки доменного и электросталеплавильного производств крупной фракции теперь тоже будут подвергаться переработке.

Планируемый объем переработки шлаков нового комплекса - более 1,45 миллионов тонн в год. Общий объем в этом случае превысит 7,4 миллионов тонн в год, что позволит существенно сократить площади шлаковых отвалов в Новотроицке.

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