На Петербургском форуме Чувашия заключит 10 соглашений

Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где запланировано заключение десяти соглашений о сотрудничестве с республикой.

Так, правительство региона готово к подписанию соглашения с госкорпорацией "Роскосмос". Оно предполагает развитие инноваций и импортозамещения в Чувашии, а также позволит диверсифицировать производства на предприятиях республики.

Также планируется заключение договора с крупной федеральной телекоммуникационной компанией, предназначенного для содействия реализации Стратегии цифровой трансформации в Чувашии. Документ включает проект цифровизации городского хозяйства "Умный город", связанный с развитием интеллектуальных транспортных систем, повышением доступности услуг связи, в том числе в малых населенных пунктах и вдоль автотрасс, а также дальнейшее улучшение работы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Соглашение с университетом "Синергия" направлено на сотрудничество в сферах развития образования, содействия развитию предпринимательства, туризма, реализации инвестиционных проектов.

В рамках межрегионального взаимодействия глава республики намерен подписать соглашение с правительством Пензенской области. Документ затрагивает связи в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Кроме того, на полях форума будет закреплен план мероприятий, оговоренных в соглашении между Кабинетом министров Чувашии и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.