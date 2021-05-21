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21.05.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

Похищенные во время ЧМ-2018 в Казани драгоценности вернули хозяину

Текст: Олег Корякин (Казань)
Фото: Пресс-служба МВД по РТ Фото: Пресс-служба МВД по РТ
Фото: Пресс-служба МВД по РТ

В Казани глава МВД по Татарстану Артем Хохорин передал владельцу 2 тысячи 613 ювелирных изделий и бриллиантов, похищенных колумбийцем во время ЧМ по футболу 2018. Они были найдены накануне в лесополосе города.

Фото: iStock
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемого в краже драгоценностей колумбийца

- Это - один из самых приятных моментов нашей работы, - отметил генерал-лейтенант полиции. - Это результат, который достигнут кропотливым трудом сотрудников основных наших служб: оперативников, следователей, экспертов. Благодаря их профессионализму мы установили личность обвиняемого: путем исследования видеозаписей камер наблюдения, проведения генетических экспертиз оставленных следов, опознания подозреваемого и многими другими процедурами.

Сумма украденного составила свыше 160 миллионов рублей. Министр признался, что на его памяти краж с таким большим ущербом не было.

Директор ювелирной компании Василий Саввин поблагодарил полицейских за возврат ценностей, составляющих 70 процентов активов его предприятия. Он отметил, что после такой работы у него появилась вера в чудо.

Напомним, в 2018 году гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро украл чемодан с бриллиантами и украшениями на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, а в марте 2021 года экстрадирован в Россию. Затем его доставили из Москвы в Татарстан. Подозреваемый признался в похищении и сказал, что закопал драгоценности в лесополосе. Однако он не указал конкретное место тайника, так что полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В итоге было обнаружено четыре мешка с украшениями и бриллиантами.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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