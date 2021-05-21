Роспотребнадзор опроверг данные о новом клещевом вирусе в Татарстане

Управление Роспотребнадзора по Татарстану опровергло появившуюся информацию о новых вирусах, которые якобы переносят клещи.

- Данная информация не соответствует действительности. Официальной информации по данной теме нет. Кроме того, такого рода "новости" сразу вызывают вопросы, а именно какими учеными и какого института проводились исследования? Рекомендуем обращаться только к проверенным источникам информации, - сообщает ведомство на официальной странице в Instagram.

В ведомстве также напомнили, что вся актуальная информация о ситуации с клещами оперативно обнародуется на сайтах Роспотребнадзора и региональных подразделений.

Ранее в СМИ со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань появилась информация об обнаружении двух новых вирусов, которые были открыты в Китае и распространяются клещами. По данным специалиста, вирусы были обнаружены в разных регионах России, в том числе и Татарстане.