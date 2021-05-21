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21.05.2021 10:50
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о новом клещевом вирусе в Татарстане

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану опровергло появившуюся информацию о новых вирусах, которые якобы переносят клещи.

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита

- Данная информация не соответствует действительности. Официальной информации по данной теме нет. Кроме того, такого рода "новости" сразу вызывают вопросы, а именно какими учеными и какого института проводились исследования? Рекомендуем обращаться только к проверенным источникам информации, - сообщает ведомство на официальной странице в Instagram.

В ведомстве также напомнили, что вся актуальная информация о ситуации с клещами оперативно обнародуется на сайтах Роспотребнадзора и региональных подразделений.

Ранее в СМИ со ссылкой на ведущего научного сотрудника ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань появилась информация об обнаружении двух новых вирусов, которые были открыты в Китае и распространяются клещами. По данным специалиста, вирусы были обнаружены в разных регионах России, в том числе и Татарстане.

В регионах Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Опасно: клещи

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