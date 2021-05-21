Томич получил четыре года колонии за истязание жены

Советский районный суд Томска приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнего местного жителя, признав его виновным в незаконном лишении свободы, истязании и угрозе убийством.

Жертвой обвиняемого стала его жена. В мае прошлого года нетрезвый томич, заподозрив супругу в неверности, запер дверь в квартире, отобрал у пострадавшей ключи и телефон и в течение восьми часов избивал женщину.

Как сообщили в прокуратуре Томской области, злоумышленник, угрожая пострадавшей убийством, нанес ей не менее 65 ударов. В довершение всего ревнивец выбросил жену из окна (к счастью, их квартира располагалась на втором этаже). Женщина упала на козырек подъезда.

В суде томич признал вину. С учетом того, что обвиняемый был ранее судим за аналогичные преступления, ему назначили реальный срок лишения свободы - четыре года колонии общего режима.