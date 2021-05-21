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21.05.2021 09:59
Рубрика: Общество

В Кузбассе обнаружили бактерии, питающиеся продуктами горения

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Биологи обнаружили в горящих угольных пластах кузбасских карьеров необычные микроорганизмы, получающие энергию из угарного газа.

Фото: iStock
На угольном разрезе в Кузбассе нашли бивни древних животных

Результаты исследования ученых из Томского государственного университета и ФИЦ Биотехнологии РАН опубликованы в научном журнале Microorganisms.

За последние годы на территории Кемеровской области, неподалеку от города Киселевск, было зафиксировано несколько подземных пожаров. Здесь находятся угольные месторождения, которые перестали разрабатывать. В отложениях угля и других горючих осадочных пород нередко происходят возгорания.

Биологи отобрали из таких очагов подземных пожаров пробы пластов и обнаружили, что в них проживают несколько десятков видов бактерий и архей. Исследования показали, что многие из найденных микроорганизмов питались продуктами горения и разложения угля.

- Анализ геномов показал, что эти микроорганизмы могут расти в аэробных условиях за счет окисления молекулярного водорода или моноксида углерода, содержащихся в угольных газах, - сообщают исследователи.

Биологи считают, что в районах, где горячие газы после возгораний выходят на поверхность, могут формироваться локальные экстремальные экосистемы.

Это природные лаборатории, в которых происходит селекция микробных сообществ, способных эффективно утилизировать монооксид углерода и водород.

Вполне возможно, что обнаруженные микроорганизмы помогут ученым разработать новые способы получения энергии.

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