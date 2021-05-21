В Норильске мошенница выманила у граждан 2,2 миллиона рублей

В Норильске мошенница под предлогом оформления страховых выплат выманила у граждан 2,2 миллиона рублей. Она предлагала людям, получившим профессиональные заболевания и заинтересованным в оформлении страховых выплат, помощь в сборе необходимых документов и ускорении процесса их согласования.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что стоимость своих услуг аферистка оценивала от 50 до 500 тысяч рублей. При этом она не собиралась исполнять взятые на себя обязательства и просто тратила на себя полученные деньги.

Мошенническая схема предполагала несколько этапов. Сначала аферистка объясняла задержки с оформлением пособий возникшими непредвиденными обстоятельствами, а затем переставала выходить на связь.

Еще она брала у своих знакомых в долг деньги, которые также не собиралась возвращать. По ее словам, деньги якобы необходимы на срочную операцию супругу и лекарства. На самом же деле с мужем она была в разводе. За три года женщина обманула восемь человек и присвоила свыше 2,2 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу.