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21.05.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

В Сибири задержали пенсионерку с крупной партией "белого китайца"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские полицейские задержали 64-летнюю уроженку Ленинградской области, которою подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, при обыске у женщины было обнаружено 806 граммов карфентанила, высокотоксичного вещества, которое называют "белым китайцем".

Фото: 39.мвд.рф
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По данным полиции, оно является синтетическим аналогом героина и одним из самых мощных наркотических средств, вызывающим стойкую зависимость и необратимое разрушение организма. Задержанную называют не просто межрегиональным наркокурьером, но и организатором крупной поставки синтетического зелья на территорию Новосибирской области. Женщина не имеет постоянного места жительства и регистрации, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержать подозреваемую удалось сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков новосибирского главка полиции при поддержке отряда спецназначения "Гром". Наркокурьера взяли на вокзале Новосибирск-Главный в тот момент, когда она выходила из поезда. "Синтетика" находилась в двух свертках из полимерного материала, дополнительно упакованных в тканевые перчатки. Женщина намеревалась распространять наркотик в Новосибирске, сооружая тайники-закладки.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наркокурьеру грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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