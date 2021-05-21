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21.05.2021 15:16
Рубрика: Власть

Аэропорту в Грозном присвоят имя Ахмата Кадырова

Текст: Роман Кияшко
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Аэропорт в Грозном будет носить имя Ахмата Кадырова, первого президента Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты республики.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Такое решение было принято после голосования. Почти 90 процентов человек отдали свои голоса за имя Ахмата Кадырова. Среди претендентов также были также участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мовлид Висаитов, известный чеченский писатель Абузар Айдамиров, советский танцор Махмуд Эсамбаев и другие.

"12 апреля 2021 года в Общественной палате Чеченской Республики состоялось расширенное заседание Совета ОП ЧР, на котором объявили о старте конкурса по выбору имен выдающихся соотечественников для присвоения отдельному географическому объекту - Международный аэропорт Грозный "Северный", - напомнили в Общественной палате.

Конкурс проходил в четыре этапа и завершился 17 мая. Проголосовать можно было на сайте Общественной палаты ЧР и по телефону. Также был проведен опрос общественного мнения. Теперь результаты голосования будут направлены в ОП России и правительство РФ, где официально закрепят имя республиканского аэропорта на законодательном уровне.

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