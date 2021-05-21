Губернатор Петербурга Александр Беглов сменил имидж

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сбрил усы. Фотографию градоначальника Северной столицы в новом образе опубликовала пресс-служба Смольного.

Сам Александр Беглов никак не прокомментировал изменения в своей внешности. На официальной странице "Вконтакте" на аватарке губернатор Петербурга по-прежнему с усами.

Между тем, усы Александра Беглова всерьез заинтриговали жителей Северной столицы. Пользователи в комментариях спрашивают губернатора, с чем связана смена образа.

Александр Беглов стал носить усы с первых лет на госслужбе. Однако в 2017 и 2018 годах, когда он был полпредом вначале в ЦФО, а затем в СЗФО, Беглов попадал в объективы телекамер гладко выбритым. Вновь усы он отрастил, став градоначальником Петербурга.

19 мая Александр Беглов отметил 65-летний юбилей.