Губернатор Петербурга Александр Беглов сменил имидж

Новости

В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Букмекеры "Евровидения" понизили ставки на Манижу после второго полуфинала 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток 15:59
СК завел дело на новосибирца, поставившего ребенка на колени 15:58
Расстрелявшему сослуживцев воронежскому солдату продлили лечение 15:55
Пранкеры разыграли Зеленского от имени Кличко 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 16:48
Рубрика: Власть

Губернатор Петербурга Александр Беглов сменил имидж

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сбрил усы. Фотографию градоначальника Северной столицы в новом образе опубликовала пресс-служба Смольного.

Фото: Архив РНБ
В Петербурге представили издание рукописи XVII века о Запорожской Сечи

Сам Александр Беглов никак не прокомментировал изменения в своей внешности. На официальной странице "Вконтакте" на аватарке губернатор Петербурга по-прежнему с усами.

Между тем, усы Александра Беглова всерьез заинтриговали жителей Северной столицы. Пользователи в комментариях спрашивают губернатора, с чем связана смена образа.

Александр Беглов стал носить усы с первых лет на госслужбе. Однако в 2017 и 2018 годах, когда он был полпредом вначале в ЦФО, а затем в СЗФО, Беглов попадал в объективы телекамер гладко выбритым. Вновь усы он отрастил, став градоначальником Петербурга.

19 мая Александр Беглов отметил 65-летний юбилей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
Президент поручил вести учет детей иностранцев в России
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы