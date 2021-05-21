Под Калининградом пристава задержали за крупную взятку

Начальник отделения судебных приставов Светлогорского городского округа заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Калининградской области, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ России.

По версии следствия, обвиняемый 4 мая получил от жителя региона 1 050 000 рублей возле ресторана в поселке Переславское Зеленоградского городского округа. Это была часть ранее оговоренной суммы взятки, которая, как полагает следствие, должна была составить полтора миллиона рублей.

Взятка предназначалась за снятие ареста с принадлежащего калининградцу имущества, а также за то, чтобы не арестовывалось другое имущество. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий и бездействия (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Сейчас начальник отделения судебных приставов задержан, ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключен под стражу. Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.