Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в коллекторе под Таганрогом

Состояние четверых пострадавших в результате выброса метана в очистном сооружении в Ростовской области врачи оценивают как тяжелое. Еще один находится в крайне тяжелом состоянии, остальные трое получили травмы средней степени. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Всего госпитализированы восемь человек. Как уточнил Кузнецов, министр здравоохранения России Михаил Муращко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ЧП.

Напомним, 21 мая в 10 часов утра произошла авария на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка. Четыре человека скончались на месте. Тела еще шестерых нашли позже. Восемь человек госпитализированы.

На месте ЧП работают следственные органы и все службы мгновенного реагирования, сообщает администрация Таганрога. В поселок Дмитриадовку выехали заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр ЖКХ региона Михаил Солоницын, руководители администрации и руководство МУП "Водоканал" Таганрога. Расследовать причины произошедшего будет центральный аппарат СК. На место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК.