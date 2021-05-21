СК возбудил против экс-мэра Майкопа новое уголовное дело

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Адыгее возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова. Экс-мэр подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

По информации следствия, подозреваемый в июле 2017 года решил похитить путем обмана имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, которые расположены расположенных на территории МО "Кужорское сельское поселение" Майкопского района республики.

- С этой целью он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, общей стоимостью более 13 миллионов рублей, - рассказали в СК. - Взамен обвиняемый пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок, стоимостью свыше девяти миллионов рублей.

Однако, по версии СУ СКР по региону, "преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам". Выяснилось, что уполномоченный орган отказал в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков.

По информации СК этот факт является дополнительным эпизодом первого уголовное дела (по статье за подозрение в вымогательстве) в отношении тогда еще главы Майкопа Андрея Гетманова, которое было возбужден в марте нынешнего года. Мэр в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельхозпродукции, и потребовал от фермера обменяться земельными участками (они находятся на территории Майкопского района) республики.

Когда же предприниматель отказался, то фигурант начал угрожать ему "физической расправой, вплоть до убийства". Наконец, не выдержав натиска, мужчина согласился на обмен.

А уже в начале апреля главу Майкопа Андрея Гетманова заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов: в его доме нашли боевые патроны для нарезного оружия. По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по улице Привокзальная в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. В конце марта чиновника арестовали на два месяца по решению суда.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование громкого дела продолжается.