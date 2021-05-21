СК возбудил против экс-мэра Майкопа новое уголовное дело

Новости

Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений 17:40
СК опубликовал кадры с места гибели рабочих в Ростовской области 17:17
Депутаты Рады попросили отпустить Медведчука под их поручительство 17:14
Голикова: Товарам первой необходимости нужны "зеленые коридоры" 17:12
В Минобрнауки не ожидают снижения уровня знаний абитуриентов из-за пандемии 16:58
Путин поздравил с Шойгу с двойным праздником 16:52
Медики молодежной команды "Зенит" спасли мальчика, сбитого такси 16:48
Минздрав напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19 16:39
Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями 16:37
Более 37 тысяч прошедших проверку МЧС детских лагерей откроются с 1 июня 16:31
Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 10 16:31
Попова рассказала о влиянии новых штаммов COVID-19 на течение болезни 16:25
Регулятор ЕС принял новые рекомендации по вакцине AstraZeneca 16:18
"Вектор" не выявил "злых" мутаций индийского штамма COVID-19 16:06
Собянин призвал москвичей задуматься над вакцинацией от COVID-19 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 18:34
Рубрика: Происшествия

СК возбудил против экс-мэра Майкопа новое уголовное дело

Текст: Александр Ершов (Адыгея)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Адыгее возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова. Экс-мэр подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Фото: Пресс-служба СК по Крыму и Севастополю
В Крыму полицейского арестовали за выбивание расписки у предпринимателя

Как сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

По информации следствия, подозреваемый в июле 2017 года решил похитить путем обмана имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, которые расположены расположенных на территории МО "Кужорское сельское поселение" Майкопского района республики.

- С этой целью он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, общей стоимостью более 13 миллионов рублей, - рассказали в СК. - Взамен обвиняемый пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок, стоимостью свыше девяти миллионов рублей.

Однако, по версии СУ СКР по региону, "преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам". Выяснилось, что уполномоченный орган отказал в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков.

По информации СК этот факт является дополнительным эпизодом первого уголовное дела (по статье за подозрение в вымогательстве) в отношении тогда еще главы Майкопа Андрея Гетманова, которое было возбужден в марте нынешнего года. Мэр в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет предпринимателя, занимавшегося выращиванием и реализацией сельхозпродукции, и потребовал от фермера обменяться земельными участками (они находятся на территории Майкопского района) республики.

Когда же предприниматель отказался, то фигурант начал угрожать ему "физической расправой, вплоть до убийства". Наконец, не выдержав натиска, мужчина согласился на обмен.

Экс-заместителя мэра Майкопа осудили на 12 лет за взятки

А уже в начале апреля главу Майкопа Андрея Гетманова заподозрили в незаконном приобретении и хранении боеприпасов: в его доме нашли боевые патроны для нарезного оружия. По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении, расположенном по улице Привокзальная в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию. В конце марта чиновника арестовали на два месяца по решению суда.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование громкого дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Что интересного рассказал Илон Маск на марафоне "Новое знание": Главное
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму