В Краснодаре пункты сдачи экзаменов оборудуют металлодетекторами

В столице Кубани все пункты проведения итоговой аттестации, стартующей уже 24 мая, будут оборудованы металлодекторами. Об этом сегодня сообщил на брифинге директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

- Это обязательное требование, - рассказал он журналистам. - Через металлодетектор проходят все входящие в здание дети и взрослые. Это не позволит пронести телефоны на экзамены, а самое главное - различные металлические предметы. Также в период проведения ЕГЭ допуск на территорию школы закроют для посещения посторонних, на месте будут дежурить полицейские, в кабинетах - вестись видеонаблюдение в режиме онлайн.

Государственная итоговая аттестация пройдет с 24 мая по 2 июля. Для девятых классов в школах города организовано 58 пунктов для сдачи экзаменов, для одиннадцатых классов - 25 пунктов. Выпускники с ограниченными возможностями по медицинским показаниям смогут "защитить знания" на дому.

В нынешнем году выпускаются 13,7 тысячи девятиклассников, Учитывая количество учащихся, испытания по русскому языку и математике для них разбили на два дня.

На сдачу ЕГЭ зарегистрировалось порядка 7,7 тысячи участников, включая выпускников прошлых лет. Несмотря на рамки металлоискателя, некоторые экзаменуемые все-таки умудряются пронести с собой сотовый телефон, отключив его и спрятав в том же носке. Однако попытки списывания пресекаются организаторами на корню. По словам главы департамента, в Краснодаре ежегодно "ловят" двух-трех ребят со шпаргалками, в этих случаях работа участника аннулируется, а пересдача экзамена возможна только в следующем году. Чаще всего в такие ситуации попадают именно абитуриенты (выпускники прошлых лет).

Кстати

В 2021 году более 28 тысяч учащихся и жителей Краснодарского края готовятся сдавать ЕГЭ. Обязательным предметом для тех, кто планирует поступать в вуз, является русский язык, остальные дисциплины - по выбору. Тем, кто не собирается получать высшее образование, достаточно только сдать русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена. Также впервые экзамен по информатике пройдет в компьютерной форме.