В мэрии Таганрога подтвердили гибель четырех рабочих в коллекторе

В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка погибли как минимум четыре человека, еще пятеро пострадали и находятся в реанимации. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Таганрога.

ЧП произошло на насосной станции. Что именно пошло не так и кто виноват в случившемся, предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

О том, что причиной гибели рабочих стал выброс метана, ранее заявил директор таганрогского Водоканала Евгений Плетменцев.

На месте трагедии уже работают криминалисты, эксперты, спасатели, сотрудники прокуратуры. Также в Дмитриадовке находятся заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, министр здравоохранения Юрий Кобзев, министр ЖКХ региона Михаил Солоницын, руководители Администрации Таганрога.

Тем временем точное количество погибших еще устанавливается: колодец оказался затоплен водой. Мероприятия по извлечению тел на поверхность продолжаются. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники следственного управления, проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую документацию в МУП "Управление Водоканал" Таганрога.