За сутки в России подтверждено 8937 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2954
- 2 Санкт-Петербург 815
- 3 Московская область 753
- 4 Ростовская область 199
- 5 Нижегородская область 145
- 6 Воронежская область 142
- 7 Самарская область 129
- 8 Саратовская область 121
- 9 Иркутская область 115
- 10 Республика Саха (Якутия) 108
- 11 Свердловская область 108
- 12 Пермский край 99
- 13 Красноярский край 97
- 14 Волгоградская область 95
- 15 Краснодарский край 95
- 16 Республика Крым 92
- 17 Челябинская область 90
- 18 Республика Башкортостан 89
- 19 Ленинградская область 87
- 20 Ставропольский край 85
- 21 Ульяновская область 79
- 22 Ярославская область 76
- 23 Тверская область 76
- 24 Пензенская область 76
- 25 Новосибирская область 69
- 26 Архангельская область 65
- 27 Курская область 63
- 28 Брянская область 63
- 29 Белгородская область 63
- 30 Омская область 63
- 31 Алтайский край 63
- 32 Ивановская область 61
- 33 Оренбургская область 61
- 34 Калининградская область 60
- 35 Смоленская область 59
- 36 Липецкая область 58
- 37 Кировская область 58
- 38 Тульская область 57
- 39 Кемеровская область 57
- 40 Республика Карелия 55
- 41 Рязанская область 55
- 42 Тюменская область 55
- 43 Орловская область 52
- 44 Республика Чувашия 51
- 45 Владимирская область 50
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 50
- 47 Калужская область 49
- 48 Республика Бурятия 47
- 49 Удмуртская Республика 47
- 50 Мурманская область 43
- 51 Вологодская область 43
- 52 Астраханская область 42
- 53 Тамбовская область 37
- 54 Псковская область 35
- 55 Хабаровский край 35
- 56 Республика Дагестан 35
- 57 Севастополь 34
- 58 Новгородская область 34
- 59 Костромская область 32
- 60 Республика Хакасия 31
- 61 Курганская область 31
- 62 Республика Мордовия 30
- 63 Республика Коми 30
- 64 Забайкальский край 30
- 65 Республика Татарстан 30
- 66 Приморский край 29
- 67 Томская область 23
- 68 Сахалинская область 19
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- 70 Амурская область 17
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 16
- 72 Республика Марий Эл 14
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Республика Калмыкия 12
- 75 Республика Алтай 11
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Чеченская Республика 9
- 78 Республика Адыгея 8
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 80 Камчатский край 7
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Ненецкий автономный округ 2
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 983 845 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область 0,02%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 389 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 43
- Ростовская область 15
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Волгоградская область 14
- Краснодарский край 12
- Свердловская область 12
- Ленинградская область 11
- Воронежская область 10
- Московская область 10
- Пермский край 10
- Алтайский край 9
- Красноярский край 8
- Ульяновская область 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Тульская область 6
- Пензенская область 6
- Саратовская область 6
- Рязанская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Челябинская область 5
- Тверская область 4
- Республика Башкортостан 4
- Новосибирская область 4
- Омская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Калужская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Мурманская область 2
- Новгородская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Чувашия 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Владимирская область 1
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 117 739 человек.*
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9350 человек:
- Москва 2593
- Санкт-Петербург 1266
- Московская область 559
- Саратовская область 242
- Республика Крым 209
- Псковская область 188
- Ростовская область 166
- Воронежская область 150
- Иркутская область 143
- Краснодарский край 134
- Республика Башкортостан 121
- Свердловская область 116
- Самарская область 113
- Архангельская область 104
- Курская область 103
- Ульяновская область 98
- Нижегородская область 95
- Челябинская область 95
- Калининградская область 94
- Волгоградская область 90
- Белгородская область 88
- Ставропольский край 88
- Красноярский край 85
- Ленинградская область 84
- Новгородская область 84
- Брянская область 80
- Кировская область 76
- Калужская область 73
- Оренбургская область 73
- Пензенская область 72
- Алтайский край 72
- Омская область 72
- Орловская область 71
- Тюменская область 69
- Владимирская область 67
- Пермский край 66
- Ярославская область 65
- Республика Карелия 65
- Новосибирская область 65
- Смоленская область 62
- Рязанская область 60
- Кемеровская область 59
- Ивановская область 56
- Тамбовская область 56
- Республика Бурятия 56
- Тверская область 55
- Курганская область 53
- Тульская область 52
- Республика Чувашия 47
- Ханты-Мансийский автономный округ 44
- Удмуртская Республика 43
- Амурская область 37
- Республика Дагестан 36
- Республика Марий Эл 35
- Томская область 35
- Хабаровский край 33
- Вологодская область 31
- Астраханская область 29
- Забайкальский край 28
- Сахалинская область 27
- Липецкая область 25
- Республика Коми 24
- Севастополь 22
- Кабардино-Балкарская Республика 22
- Республика Хакасия 22
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Республика Мордовия 20
- Костромская область 19
- Мурманская область 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- Республика Татарстан 16
- Республика Калмыкия 15
- Приморский край 15
- Республика Ингушетия 13
- Республика Адыгея 11
- Чеченская Республика 11
- Камчатский край 9
- Республика Саха (Якутия) 8
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Республика Алтай 5
- Магаданская область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 601 120
*Цифра скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея - 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая 117 350 (вместо 117 361).