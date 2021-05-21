За сутки в России подтверждено 8937 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2954

2 Санкт-Петербург 815

3 Московская область 753

4 Ростовская область 199

5 Нижегородская область 145

6 Воронежская область 142

7 Самарская область 129

8 Саратовская область 121

9 Иркутская область 115

10 Республика Саха (Якутия) 108

11 Свердловская область 108

12 Пермский край 99

13 Красноярский край 97

14 Волгоградская область 95

15 Краснодарский край 95

16 Республика Крым 92

17 Челябинская область 90

18 Республика Башкортостан 89

19 Ленинградская область 87

20 Ставропольский край 85

21 Ульяновская область 79

22 Ярославская область 76

23 Тверская область 76

24 Пензенская область 76

25 Новосибирская область 69

26 Архангельская область 65

27 Курская область 63

28 Брянская область 63

29 Белгородская область 63

30 Омская область 63

31 Алтайский край 63

32 Ивановская область 61

33 Оренбургская область 61

34 Калининградская область 60

35 Смоленская область 59

36 Липецкая область 58

37 Кировская область 58

38 Тульская область 57

39 Кемеровская область 57

40 Республика Карелия 55

41 Рязанская область 55

42 Тюменская область 55

43 Орловская область 52

44 Республика Чувашия 51

45 Владимирская область 50

46 Ханты-Мансийский автономный округ 50

47 Калужская область 49

48 Республика Бурятия 47

49 Удмуртская Республика 47

50 Мурманская область 43

51 Вологодская область 43

52 Астраханская область 42

53 Тамбовская область 37

54 Псковская область 35

55 Хабаровский край 35

56 Республика Дагестан 35

57 Севастополь 34

58 Новгородская область 34

59 Костромская область 32

60 Республика Хакасия 31

61 Курганская область 31

62 Республика Мордовия 30

63 Республика Коми 30

64 Забайкальский край 30

65 Республика Татарстан 30

66 Приморский край 29

67 Томская область 23

68 Сахалинская область 19

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19

70 Амурская область 17

71 Кабардино-Балкарская Республика 16

72 Республика Марий Эл 14

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Республика Калмыкия 12

75 Республика Алтай 11

76 Республика Ингушетия 10

77 Чеченская Республика 9

78 Республика Адыгея 8

79 Республика Северная Осетия-Алания 8

80 Камчатский край 7

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 5

83 Ненецкий автономный округ 2

84 Чукотский автономный округ 1

85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 983 845 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область 0,02%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 389 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 43

Ростовская область 15

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Волгоградская область 14

Краснодарский край 12

Свердловская область 12

Ленинградская область 11

Воронежская область 10

Московская область 10

Пермский край 10

Алтайский край 9

Красноярский край 8

Ульяновская область 7

Иркутская область 7

Смоленская область 6

Тульская область 6

Пензенская область 6

Саратовская область 6

Рязанская область 5

Республика Крым 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Челябинская область 5

Тверская область 4

Республика Башкортостан 4

Новосибирская область 4

Омская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Калужская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Мурманская область 2

Новгородская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Республика Чувашия 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Владимирская область 1

Курская область 1

Липецкая область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Чеченская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Тюменская область 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 117 739 человек.* За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9350 человек: Москва 2593

Санкт-Петербург 1266

Московская область 559

Саратовская область 242

Республика Крым 209

Псковская область 188

Ростовская область 166

Воронежская область 150

Иркутская область 143

Краснодарский край 134

Республика Башкортостан 121

Свердловская область 116

Самарская область 113

Архангельская область 104

Курская область 103

Ульяновская область 98

Нижегородская область 95

Челябинская область 95

Калининградская область 94

Волгоградская область 90

Белгородская область 88

Ставропольский край 88

Красноярский край 85

Ленинградская область 84

Новгородская область 84

Брянская область 80

Кировская область 76

Калужская область 73

Оренбургская область 73

Пензенская область 72

Алтайский край 72

Омская область 72

Орловская область 71

Тюменская область 69

Владимирская область 67

Пермский край 66

Ярославская область 65

Республика Карелия 65

Новосибирская область 65

Смоленская область 62

Рязанская область 60

Кемеровская область 59

Ивановская область 56

Тамбовская область 56

Республика Бурятия 56

Тверская область 55

Курганская область 53

Тульская область 52

Республика Чувашия 47

Ханты-Мансийский автономный округ 44

Удмуртская Республика 43

Амурская область 37

Республика Дагестан 36

Республика Марий Эл 35

Томская область 35

Хабаровский край 33

Вологодская область 31

Астраханская область 29

Забайкальский край 28

Сахалинская область 27

Липецкая область 25

Республика Коми 24

Севастополь 22

Кабардино-Балкарская Республика 22

Республика Хакасия 22

Республика Северная Осетия - Алания 20

Республика Мордовия 20

Костромская область 19

Мурманская область 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 18

Республика Татарстан 16

Республика Калмыкия 15

Приморский край 15

Республика Ингушетия 13

Республика Адыгея 11

Чеченская Республика 11

Камчатский край 9

Республика Саха (Якутия) 8

Карачаево-Черкесская Республика 5

Республика Алтай 5

Магаданская область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 601 120 *Цифра скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея - 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая 117 350 (вместо 117 361).