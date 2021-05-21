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21.05.2021 11:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8937 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8937 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2954
  • 2 Санкт-Петербург 815
  • 3 Московская область 753
  • 4 Ростовская область 199
  • 5 Нижегородская область 145
  • 6 Воронежская область 142
  • 7 Самарская область 129
  • 8 Саратовская область 121
  • 9 Иркутская область 115
  • 10 Республика Саха (Якутия) 108
  • 11 Свердловская область 108
  • 12 Пермский край 99
  • 13 Красноярский край 97
  • 14 Волгоградская область 95
  • 15 Краснодарский край 95
  • 16 Республика Крым 92
  • 17 Челябинская область 90
  • 18 Республика Башкортостан 89
  • 19 Ленинградская область 87
  • 20 Ставропольский край 85
  • 21 Ульяновская область 79
  • 22 Ярославская область 76
  • 23 Тверская область 76
  • 24 Пензенская область 76
  • 25 Новосибирская область 69
  • 26 Архангельская область 65
  • 27 Курская область 63
  • 28 Брянская область 63
  • 29 Белгородская область 63
  • 30 Омская область 63
  • 31 Алтайский край 63
  • 32 Ивановская область 61
  • 33 Оренбургская область 61
  • 34 Калининградская область 60
  • 35 Смоленская область 59
  • 36 Липецкая область 58
  • 37 Кировская область 58
  • 38 Тульская область 57
  • 39 Кемеровская область 57
  • 40 Республика Карелия 55
  • 41 Рязанская область 55
  • 42 Тюменская область 55
  • 43 Орловская область 52
  • 44 Республика Чувашия 51
  • 45 Владимирская область 50
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 50
  • 47 Калужская область 49
  • 48 Республика Бурятия 47
  • 49 Удмуртская Республика 47
  • 50 Мурманская область 43
  • 51 Вологодская область 43
  • 52 Астраханская область 42
  • 53 Тамбовская область 37
  • 54 Псковская область 35
  • 55 Хабаровский край 35
  • 56 Республика Дагестан 35
  • 57 Севастополь 34
  • 58 Новгородская область 34
  • 59 Костромская область 32
  • 60 Республика Хакасия 31
  • 61 Курганская область 31
  • 62 Республика Мордовия 30
  • 63 Республика Коми 30
  • 64 Забайкальский край 30
  • 65 Республика Татарстан 30
  • 66 Приморский край 29
  • 67 Томская область 23
  • 68 Сахалинская область 19
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • 70 Амурская область 17
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 72 Республика Марий Эл 14
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Республика Калмыкия 12
  • 75 Республика Алтай 11
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Чеченская Республика 9
  • 78 Республика Адыгея 8
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 80 Камчатский край 7
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Ненецкий автономный округ 2
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 983 845 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область 0,02%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 389 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 43
  • Ростовская область 15
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Волгоградская область 14
  • Краснодарский край 12
  • Свердловская область 12
  • Ленинградская область 11
  • Воронежская область 10
  • Московская область 10
  • Пермский край 10
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 8
  • Ульяновская область 7
  • Иркутская область 7
  • Смоленская область 6
  • Тульская область 6
  • Пензенская область 6
  • Саратовская область 6
  • Рязанская область 5
  • Республика Крым 5
  • Ставропольский край 5
  • Оренбургская область 5
  • Челябинская область 5
  • Тверская область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Калужская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Чувашия 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Владимирская область 1
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Тюменская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 117 739 человек.*

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9350 человек:
  • Москва 2593
  • Санкт-Петербург 1266
  • Московская область 559
  • Саратовская область 242
  • Республика Крым 209
  • Псковская область 188
  • Ростовская область 166
  • Воронежская область 150
  • Иркутская область 143
  • Краснодарский край 134
  • Республика Башкортостан 121
  • Свердловская область 116
  • Самарская область 113
  • Архангельская область 104
  • Курская область 103
  • Ульяновская область 98
  • Нижегородская область 95
  • Челябинская область 95
  • Калининградская область 94
  • Волгоградская область 90
  • Белгородская область 88
  • Ставропольский край 88
  • Красноярский край 85
  • Ленинградская область 84
  • Новгородская область 84
  • Брянская область 80
  • Кировская область 76
  • Калужская область 73
  • Оренбургская область 73
  • Пензенская область 72
  • Алтайский край 72
  • Омская область 72
  • Орловская область 71
  • Тюменская область 69
  • Владимирская область 67
  • Пермский край 66
  • Ярославская область 65
  • Республика Карелия 65
  • Новосибирская область 65
  • Смоленская область 62
  • Рязанская область 60
  • Кемеровская область 59
  • Ивановская область 56
  • Тамбовская область 56
  • Республика Бурятия 56
  • Тверская область 55
  • Курганская область 53
  • Тульская область 52
  • Республика Чувашия 47
  • Ханты-Мансийский автономный округ 44
  • Удмуртская Республика 43
  • Амурская область 37
  • Республика Дагестан 36
  • Республика Марий Эл 35
  • Томская область 35
  • Хабаровский край 33
  • Вологодская область 31
  • Астраханская область 29
  • Забайкальский край 28
  • Сахалинская область 27
  • Липецкая область 25
  • Республика Коми 24
  • Севастополь 22
  • Кабардино-Балкарская Республика 22
  • Республика Хакасия 22
  • Республика Северная Осетия - Алания 20
  • Республика Мордовия 20
  • Костромская область 19
  • Мурманская область 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • Республика Татарстан 16
  • Республика Калмыкия 15
  • Приморский край 15
  • Республика Ингушетия 13
  • Республика Адыгея 11
  • Чеченская Республика 11
  • Камчатский край 9
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Республика Алтай 5
  • Магаданская область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 601 120

*Цифра скорректирована в сторону уменьшения на 11 человек. Из-за технической ошибки по состоянию на 20 мая количество подтвержденных смертей в Республике Адыгея - 1 вместо 12. Количество смертей в целом по стране 20 мая за сутки 385 (вместо 396). Общее количество смертей по стране на 20 мая 117 350 (вместо 117 361).

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