Ямалкоммунэнерго доставит 219 тонн топлива в отдаленные поселения

На Ямале ледоход на Оби ждут не только жители округа, но и коммунальные предприятия. С началом навигации последует завоз ГСМ в отдаленные поселения Ямала для нужд котельных и электростанций, обслуживаемых АО "Ямалкоммунэнерго".

На сегодняшний день движение льда наблюдается в селе Салемал Ямальского района. Стоит отметить, что поставка ГСМ будет также осуществляется по рекам Пур и Таз. Завоз будет осуществляться в филиалы АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах, а также в ООО "ЭК "ТВЭС". За короткое северное лето в навигационный период 2021 года планируется поставить порядка 61 тысячи тонн жидкого топлива и 18 тысяч тонн угля.

Продлится завоз все лето и закончится с окончанием навигации.

Сайт компании http:/www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"